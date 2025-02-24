Брюссель запретил иностранным перевозчикам выполнять рейсы внутри России

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Евросоюз расширил санкции против российской авиаотрасли и компаний, сотрудничающих с ней. Об этом говорится на официальном сайте ЕС.

Над территорией Евросоюза запретят летать авиакомпаниям третьих стран, которые совершают внутренние перелеты по России. Под санкции попадут также компании, которые экспортируют в Россию воздушные суда и иную авиационную продукцию и технологии для российских перевозчиков.

Инициатива включена в 16-й пакет санкций ЕС против России.

Эта мера направлена на операторов, которые, по мнению организации, помогают России обходить авиационные санкции ЕС. При этом ограничения не коснутся перевозчиков, совершающих транзитные полеты над территорией России.

24 февраля ЕС утвердил 16-й пакет санкций, затронувший российские порты, аэропорты и транспортные компании. Ограничения коснулись аэропортов Внуково, Жуковский и четырех региональных воздушных гаваней, а также портов Астрахань, Махачкала, Усть-Луга, Приморск и Новороссийск.

Согласно заявлению организации, санкции направлены против объектов, которые, по мнению ЕС, используются для передачи беспилотников, ракет и связанных с ними технологий в Россию, а также для обхода установленных ограничений на экспорт нефти.

16-й пакет санкций ужесточил запрет на автомобильные перевозки по территории ЕС для компаний, в которых российские владельцы контролируют 25% капитала и более. Документ запретил любые изменения в структуре таких предприятий, если они могут привести к увеличению доли российских владельцев.

Помимо этого, Евросоюз ввел запрет на предоставление строительных услуг для российских инфраструктурных объектов.

Россия считает санкции ЕС, США и Великобритании незаконными и требует их отмены.