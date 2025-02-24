 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Галустян назвал неожиданным решение ЕС ввести против него санкции

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Галустян
Михаил Галустян (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Юморист и телеведущий Михаил Галустян заявил, что с удивлением воспринял внесение своей фамилии в санкционный список Евросоюза.

«Для меня это стало полной неожиданностью. Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать!» — прокомментировал РБК Галустян решение ЕС.

Под санкции ЕС попал центр «Россия» и его директор Виртуозова
Политика
Наталья Виртуозова&nbsp;

Также в санкционный список ЕС попали телеведущая Юлия Барановская, генеральный директор выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, блогер Кристина Потупчик, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и гроссмейстер Сергей Карякин.

В общей сложности 24 февраля ЕС одобрил введение санкций против 48 физических и 35 юридических лиц, которые, по мнению организации, несут ответственность за действия, угрожающие суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа

Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли

Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Михаил Галустян санкции Евросоюз
Михаил Галустян фото

Михаил Галустян

юморист, телеведущий, актер, продюсер
25 октября 1979 года
Материалы по теме
ЕС ввел санкции против шахматиста Карякина и гимнаста Нагорного
Спорт
ЕС ввел санкции против Евтушенкова, Зюзина и Авдоляна
Политика
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Решетников назвал разрушенным биржевой механизм определения курса рубляФинансы, 17:08
Объем ЦФА вырос до 684 млрд руб. Главное из отчета «Сбера»Крипто, 17:05
Путин провел телефонные переговоры с президентом ТаджикистанаПолитика, 17:01
50 самых важных событий в игровой индустрии за 25 лет. Часть IСоциальная экономика, 17:01
Дегтярев сообщил об отсуженных у МОК $5 млнСпорт, 17:00
Москвичам предложат выбрать репертуар для кинотеатров сети «Москино»Город, 16:59
Трасса М-12 от Москвы до Тюмени: что известно и сколько стоитАвто, 16:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аналитики «Ренессанс Капитал» назвали четыре сценария для курса рубляИнвестиции, 16:45
Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в ДубаеСпорт, 16:40
Хуснуллин рассказал, когда по трассу М-12 доведут до ЕкатеринбургаАвто, 16:37
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 16:33
Дегтярев пообещал найти общий язык даже с русофобом во главе МОКСпорт, 16:31
Галустян назвал неожиданным решение ЕС ввести против него санкцииОбщество, 16:30
В Думе увидели источник кадров для оборонки в альтернативной службеПолитика, 16:27