Галустян назвал неожиданным решение ЕС ввести против него санкции
Юморист и телеведущий Михаил Галустян заявил, что с удивлением воспринял внесение своей фамилии в санкционный список Евросоюза.
«Для меня это стало полной неожиданностью. Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать!» — прокомментировал РБК Галустян решение ЕС.
Также в санкционный список ЕС попали телеведущая Юлия Барановская, генеральный директор выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, блогер Кристина Потупчик, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и гроссмейстер Сергей Карякин.
В общей сложности 24 февраля ЕС одобрил введение санкций против 48 физических и 35 юридических лиц, которые, по мнению организации, несут ответственность за действия, угрожающие суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины.
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