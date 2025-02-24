Галустян назвал неожиданным решение ЕС ввести против него санкции

Михаил Галустян (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Юморист и телеведущий Михаил Галустян заявил, что с удивлением воспринял внесение своей фамилии в санкционный список Евросоюза.

«Для меня это стало полной неожиданностью. Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас рать!» — прокомментировал РБК Галустян решение ЕС.

Также в санкционный список ЕС попали телеведущая Юлия Барановская, генеральный директор выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, блогер Кристина Потупчик, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и гроссмейстер Сергей Карякин.

В общей сложности 24 февраля ЕС одобрил введение санкций против 48 физических и 35 юридических лиц, которые, по мнению организации, несут ответственность за действия, угрожающие суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины.