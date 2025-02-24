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Военная операция на Украине ,  
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Под санкции ЕС попал центр «Россия» и его директор Виртуозова

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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Наталья Виртуозова&nbsp;
Наталья Виртуозова  (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Под новые санкции ЕС попали национальный центр «Россия» и его генеральный директор Наталья Виртуозова, следует из регламента Европейского совета ЕС.

«На выставке «Россия» (на ВДНХ. — РБК), а также в национальном центре «Россия» были представлены экспозиции, посвященные незаконно оккупированным украинским территориям, которые представлены как территории Российской Федерации и демонстрируются наряду с российскими территориями», — говорится в пояснении совета.

По версии ЕС, Виртуозова, будучи главой автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений народного хозяйства «Россия» и национального центра «Россия», поддерживает и реализует политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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Фото:Nir Alon / Zuma / Global Look Press

Национальный центр «Россия» на территории бывшего «Экспоцентра» открылся 4 ноября 2024 года. Его создали для сохранения экспонатов выставки «Россия», которая прошла с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года на ВДНХ, и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

ЕС утвердил новый пакет санкций против России 24 февраля. В него вошли 48 человек и 35 организаций. Под ограничительные меры также попал экспорт определенных товаров и импорт первичного алюминия.

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Теги
санкции ЕС санкции против России ВДНХ Выставка Наталья Виртуозова
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