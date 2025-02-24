Захарова ответила премьеру Дании словами об опасности здоровья
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая считает, что мир на Украине будет опаснее войны. Об этом дипломат написала в своем телеграм-канале.
«А здоровье опаснее болезни? Хотелось бы уточнить у Копенгагена», — задала вопрос Захарова.
Датский премьер заявила сегодня об отсутствии доверия к России на мирных переговорах во время своего официального визита в Киев, сообщает DR TV.
«Мы рискуем, что мир на Украине на самом деле более опасен, чем война», — сказала Фредериксен.
Дания является членом НАТО с 1949 года и остается одним из ведущих поставщиков военной помощи Украине относительно размеров своей экономики. Страна активно участвует в международных инициативах по поддержке украинских вооруженных сил, в частности, возглавляя коалицию по развитию ВВС Украины совместно с Нидерландами и США.
В конце декабря 2024 года Фредериксен призналась, что подготовила запасы консервов и предметов первой необходимости на случай отключения электричества и интернета. Она отметила, что следует рекомендациям властей и советует датчанам делать то же самое.
Рекомендации были разосланы жителям страны Агентством по чрезвычайным ситуациям в начале 2024 года. Премьер-министр подчеркнула, что не ожидает полномасштабного конфликта, как на Украине, но считает необходимым учитывать риски гибридных и кибератак со стороны России.
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