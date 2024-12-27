Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атак со стороны России
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что запаслась консервами и предметами первой необходимости, чтобы три дня прожить без электричества и интернета в случае атаки со стороны России. Об этом сообщил телеканал DR.
«Я следую рекомендациям властей и думаю, что датчанам следует сделать то же самое», — рассказала политик в интервью телеканалу. Под рекомендациями понимается руководство Агентства по чрезвычайным ситуациям, которое датчане получили по почте в начале этого года.
Фредериксен уточняет, что обеспокоилась мерами безопасности не потому, что ожидает конфликта, как на Украине, а из-за возможных гибридных или кибератак со стороны России.
Датчане отнеслись к рекомендациям прохладно, отмечает телеканал. Согласно результатам опроса, проведенному Epinion для DR, 66% граждан Дании не следуют рекомендациям властей.
Премьер особенно выделяет Россию как угрозу безопасности Дании и призывает датчан озаботиться своей безопасностью.
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