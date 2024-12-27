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Премьер Дании запаслась консервами, испугавшись атак со стороны России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что запаслась консервами и предметами первой необходимости, чтобы три дня прожить без электричества и интернета в случае атаки со стороны России. Об этом сообщил телеканал DR.

«Я следую рекомендациям властей и думаю, что датчанам следует сделать то же самое», — рассказала политик в интервью телеканалу. Под рекомендациями понимается руководство Агентства по чрезвычайным ситуациям, которое датчане получили по почте в начале этого года.

Фредериксен уточняет, что обеспокоилась мерами безопасности не потому, что ожидает конфликта, как на Украине, а из-за возможных гибридных или кибератак со стороны России.

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Датчане отнеслись к рекомендациям прохладно, отмечает телеканал. Согласно результатам опроса, проведенному Epinion для DR, 66% граждан Дании не следуют рекомендациям властей.

Премьер особенно выделяет Россию как угрозу безопасности Дании и призывает датчан озаботиться своей безопасностью.

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