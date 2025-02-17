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В Ватикане назвали сложным состояние госпитализированного папы римского

Ватикан: у госпитализированного папы Франциска сложная клиническая картина
Статуя покойного папы Иоанна Павла II,&nbsp;возле больницы Джемелли в Риме, куда папа Франциск отправился для продолжения лечения продолжающегося бронхита
Статуя покойного папы Иоанна Павла II, возле больницы Джемелли в Риме, куда папа Франциск отправился для продолжения лечения продолжающегося бронхита (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Результаты исследований госпитализированного с инфекцией дыхательных путей папы Римского Франциска свидетельствуют о «сложной клинической картине», передает ANSA со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

«Результаты исследований, проведенных в последние дни и сегодня, продемонстрировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, которая привела к изменению терапии, — говорится в сообщении. — Все исследования, проведенные на сегодняшний день, свидетельствуют о сложной клинической картине, которая потребует пребывания в больнице».

Там добавили, что Франциск находится в «хорошем настроении» — он отдохнул, позавтракал и «посвятил себя чтению ежедневных газет».

Как уточнил ABC News, понтифика госпитализировали в пятницу в Университетскую клинику Агостино Джемелли в Риме в удовлетворительном состоянии после обострения бронхита. По данным издания, ранее папе римскому удалили часть легкого из-за инфекции.

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Ватикан Папа римский госпитализация состояние здоровья
Франциск Папа римский фото

Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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