В Ватикане назвали сложным состояние госпитализированного папы римского
Результаты исследований госпитализированного с инфекцией дыхательных путей папы Римского Франциска свидетельствуют о «сложной клинической картине», передает ANSA со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
«Результаты исследований, проведенных в последние дни и сегодня, продемонстрировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, которая привела к изменению терапии, — говорится в сообщении. — Все исследования, проведенные на сегодняшний день, свидетельствуют о сложной клинической картине, которая потребует пребывания в больнице».
Там добавили, что Франциск находится в «хорошем настроении» — он отдохнул, позавтракал и «посвятил себя чтению ежедневных газет».
Как уточнил ABC News, понтифика госпитализировали в пятницу в Университетскую клинику Агостино Джемелли в Риме в удовлетворительном состоянии после обострения бронхита. По данным издания, ранее папе римскому удалили часть легкого из-за инфекции.
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