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Политика ,  
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В Молдавии заблокировали телеграм-канал «Sputnik Молдова»

Власти Молдавии заблокировали телеграм-канал международного агентства Sputnik — «Sputnik Молдова», сообщает издание.

Редакция не получала от официальных госструктур республики уведомлений и предупреждений о блокировке телеграм-канала, сообщили журналисты издания агентству «РИА Новости».

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Ранее, в 2023 году, Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) заблокировала сайты Sputnik. До этого в декабре 2022 года в Молдавии приостановили действие лицензий на трансляцию шести русскоязычных телеканалов — «Первый в Молдове», РТР, Accent TV, «НТВ Молдова», ТВ6 и «Орхей ТВ».

Представитель МИД России Мария Захарова назвала ограничение доступа к сайтам русскоязычных телеканалов в Молдавии грубейшим нарушением свободы слова и прав молдавских граждан на доступ к информации на русском языке. Она пообещала, что массовые блокировки не останутся без ответа со стороны России.

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