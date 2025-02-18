Синоптик спрогнозировала оттепель в Москве в конце недели

Синоптик Макарова: к концу недели в Москву может прийти оттепель

К концу недели в Москву может прийти оттепель, сообщила «РИА Новости» ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, в первой половине недели в столице ожидается небольшой снег, после чего осадков практически не будет. «Должна установиться антициклональная погода, а в воскресенье—понедельник, скорее всего, будет оттепель», — рассказала синоптик.

Она отметила, что оттепелью считается температура выше -1°.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что февральское похолодание в Московской области достигло своего пика и со вторника, 18 февраля, температура будет постепенно повышаться. Накануне в Москве третий день подряд обновился температурный минимум года, столбик термометра опустился до -12,7°.

В январе в столице стояла аномально теплая погода.