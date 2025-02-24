Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Главы ЕК и Евросовета прибыли в Киев в третью годовщину начала боев на Украине

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта прибыли в Киев, сообщает «Суспильне».

На вокзале их встретили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Визит политиков приурочен к третьей годовщине начала боев на Украине. Как ранее сообщал украинский президент Владимир Зеленский, в этот день в Киеве состоится саммит для обсуждения конфликта с Россией. На встречу должны приехать лидеры 13 стран, еще 24 политика будут присутствовать онлайн.

Несколькими днями ранее, 19 февраля, в Киев прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. В рамках визита он встретился с Зеленским, однако пресс-конференцию по итогам их переговоров отменили. Такое решение было принято по желанию американской стороны.