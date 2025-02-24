Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Председатели Еврокомиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта прибыли в Киев, сообщает «Суспильне».
На вокзале их встретили глава офиса президента Украины Андрей Ермак и украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.
Визит политиков приурочен к третьей годовщине начала боев на Украине. Как ранее сообщал украинский президент Владимир Зеленский, в этот день в Киеве состоится саммит для обсуждения конфликта с Россией. На встречу должны приехать лидеры 13 стран, еще 24 политика будут присутствовать онлайн.
Несколькими днями ранее, 19 февраля, в Киев прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. В рамках визита он встретился с Зеленским, однако пресс-конференцию по итогам их переговоров отменили. Такое решение было принято по желанию американской стороны.
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