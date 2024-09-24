Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии
Новая Зеландия вводит санкции в отношении пяти физлиц и шести организаций из России и Белоруссии, сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс.
«Этот последний раунд санкций нацелен на участников незаконной оккупации Россией Запорожской АЭС Украины, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку [действиям России]», — сказал он.
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