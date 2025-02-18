Три страны удивились отсутствию приглашения на срочный саммит Евросоюза

В Чехии, Румынии и Словакии возмутились, что встреча наиболее влиятельных стран ЕС по обсуждению конфликта прошла без них. Прага напомнила, что больше остальных приняла украинских беженцев из расчета на душу населения

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Власти Чехии и Румынии выразили свое разочарование отсутствием приглашения на экстренный саммит лидеров Евросоюза, прошедший в Париже в начале этой недели, пишет Le Monde.

«Наряду с Польшей нет стран, более близких к войне. Ни у кого нет больше украинских беженцев на душу населения, чем в Чешской Республике, и мы занимаемся организацией одной из самых эффективных систем поставок оружия», — объяснил чувства Праги источник газеты в чешском правительстве.

Собеседник назвал ситуацию следствием «высокомерия» принимающей стороны — французского президента Эмманюэля Макрона.

Румынию не позвали, даже «несмотря на ее усилия», заявил изданию советник румынского президента Кристиан Дьяконеску. Le Monde напоминает, что Румыния стала важным хабом для поставок вооружения в силу своей близости к украинским границам.

Страны Европы проявили единство в поддержке Украины, но теперь из самого же ЕС поступают неправильные сигналы по урегулированию конфликта, поскольку в саммите не участвовали представители всех стран союза, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар. «Это не соответствует духу европейской интеграции. Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую будут уважать в мире», — уверена политик.

Неформальный саммит в Париже прошел 17 февраля. Там собрались лидеры Германии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов, Италии, Дании и Евросоюза, а также генсек НАТО Марк Рютте. Решений относительно российски-украинского конфликта принято не было.

Российская сторона выступает против размещения военных контингентов из стран НАТО на территории Украины и требует прекратить любое военное сотрудничество с Киевом.