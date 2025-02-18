Три страны удивились отсутствию приглашения на срочный саммит Евросоюза
Власти Чехии и Румынии выразили свое разочарование отсутствием приглашения на экстренный саммит лидеров Евросоюза, прошедший в Париже в начале этой недели, пишет Le Monde.
«Наряду с Польшей нет стран, более близких к войне. Ни у кого нет больше украинских беженцев на душу населения, чем в Чешской Республике, и мы занимаемся организацией одной из самых эффективных систем поставок оружия», — объяснил чувства Праги источник газеты в чешском правительстве.
Собеседник назвал ситуацию следствием «высокомерия» принимающей стороны — французского президента Эмманюэля Макрона.
Румынию не позвали, даже «несмотря на ее усилия», заявил изданию советник румынского президента Кристиан Дьяконеску. Le Monde напоминает, что Румыния стала важным хабом для поставок вооружения в силу своей близости к украинским границам.
Страны Европы проявили единство в поддержке Украины, но теперь из самого же ЕС поступают неправильные сигналы по урегулированию конфликта, поскольку в саммите не участвовали представители всех стран союза, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар. «Это не соответствует духу европейской интеграции. Это не та Европа, к которой мы стремимся. Это не та Европа, которую будут уважать в мире», — уверена политик.
Неформальный саммит в Париже прошел 17 февраля. Там собрались лидеры Германии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов, Италии, Дании и Евросоюза, а также генсек НАТО Марк Рютте. Решений относительно российски-украинского конфликта принято не было.
Российская сторона выступает против размещения военных контингентов из стран НАТО на территории Украины и требует прекратить любое военное сотрудничество с Киевом.
Читайте РБК в Telegram.
Переговоры России и США состоятся 18 февраля
Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины
Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию
The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам
Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио
Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской