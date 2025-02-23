Уиткофф заявил, что украинский конфликт был спровоцирован
Конфликт на Украине был спровоцирован, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.
«Конфликта не должно было быть. Он был спровоцирован. Это не обязательно означает, что его спровоцировали русские», — сказал он.
По словам Уиткоффа, на тот момент шло «много разговоров о вступлении Украины в НАТО», и это «стало угрозой для россиян». Он также подчеркнул, что русские дали ясно понять, что «готовы положить конец» конфликту, а в основу его мирного урегулирования может быть положен проект стамбульских договоренностей̆ 2022 года.
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Они обсуждали, в частности, вопрос мирного урегулирования украинского конфликта. Со стороны США присутствовал в том числе Уиткофф. Спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог ранее сказал, что сам он отвечает за украинское и европейское направление, а Уиткофф — за российское.
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