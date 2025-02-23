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Военная операция на Украине ,  
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Стармер потребовал мирное соглашение, которое «остановит Путина»

Сюжет
Военная операция на Украине
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Benjamin Cremel / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина и Россия должны заключить такое мирное соглашение, которое даст надежные гарантии безопасности Киеву.

«Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех», — написал он в своей статье для The Sun.

Стармер подчеркнул, что Киев должен полноценно участвовать в переговорах о своем будущем. Мир будет прочным, только если Украина получит «надежные» гарантии безопасности, заявил премьер, отметив, что США следует быть их частью, так как это также касается и американских интересов.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

В январе 2025 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение по Украине должно предусматривать гарантии безопасности, чтобы не допустить повторения конфликта. Украина должна иметь возможность сама принимать решения «относительно территории, народа и свободы», они «не должны навязываться США или другими» сторонами, подчеркнул Салливан. Конфликт не должен возобновиться через несколько месяцев, «для этого требуется некая степень обязательств в сфере безопасности перед Киевом со стороны Запада», заявил он.

О необходимости получения гарантий, в том числе от США, неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. «Америка <...> важна, чтобы она давила на Россию и дала Украине вместе с Европой <...> гарантии безопасности», — сказал он. Зеленский также указывал, что переговоры о мире возможны только после получения Украиной гарантий.

Российские власти считают, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России. По словам Путина, в проекте стамбульского соглашения «подробно были изложены» меры безопасности для Киева и этот документ «в целом» был приемлем для России, но он был «выброшен в мусорное ведро украинским режимом».

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Кир Стармер Владимир Путин мирное соглашение
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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