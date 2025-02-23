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Военная операция на Украине ,  
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Telegraf предупредил о двух новых волнах миграции с Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

После окончания военной операции Украину ждут еще две волны миграции, сообщило издание Telegraf.ua со ссылкой на экономиста, специалиста по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрея Гайдуцкого.

По его словам, сначала с Украины уедут два миллиона человек, однако те же два миллиона вернутся, поэтому численность населения страны не изменится.

Вторая волна эмигрантов произойдет, если Украина вступит в Евросоюз. Ее показатели будут зависеть от уровня зарплаты на Украине и оттого, «насколько он будет отставать от соседних стран», пояснил Гайдуцкий.

«Но я ожидаю, что <...> вторая волна не будет больше 1–2 млн, — добавил экономист.

К тому же, по словам Гайдуцкого, в Европе, особенно в Восточной, существует отложенный спрос на украинских мужчин для работы на предприятиях. Экономист заявил, что из-за прекращения движения украинцев за границу во время боевых действий «тысячи фабрик и заводов не могут набрать нужное количество работников».

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Фото:Mario Tama / Getty Images

В январе 2024 года верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что из-за боевых действий были вынуждены покинуть дома около 10 млн украинцев. Примерно 6,3 млн из них уехали за границу, еще 3,7 млн человек переселились в другой регион страны.

По данным главы немецкого госуправления по делам беженцев Марка Зайберта, 65% украинцев, покинувших страну из-за военных действий, намерены остаться в Германии на постоянной основе. К тому же в феврале 2025 года власти Германии заявили, что почти каждый пятый, кто во второй половине 2024 года хотел въехать в Германию без действующего разрешения, был гражданином Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что государство хочет «как можно быстрее» вернуть своих граждан, уехавших в Германию.

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Теги
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