CBS узнал о частичной паузе США по заявкам на иммиграцию от украинцев

США временно прекратили рассматривать заявки на иммиграцию от граждан Украины и стран Латинской Америки, которым разрешили въехать по некоторым программам, введенных при предыдущем президенте Джо Байдене. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Речь идет о программе «Единство для Украины», разработанной для поддержки украинских беженцев. В ее рамках до инаугурации Дональда Трампа прибыли примерно 240 тыс. украинцев, нашедших спонсоров в США.

Под ограничения попала также программа CHNV, позволившая 530 тыс. кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев въехать в США, тоже опираясь на помощь местных жителей. Третья затронутая программа дала возможность некоторым колумбийцам, эквадорцам, выходцам из Центральной Америки, гаитянам и кубинцам, имеющим в Соединенных Штатах родственников, приехать в страну для ожидания грин-карты на основании семейного статуса.

Администрация Трампа в конце января уже ограничивала легальную миграцию, но в этот раз, 14 февраля, руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) распорядилось об «административной паузе» в рамках всего ведомства по всем «ожидающим рассмотрения заявлениям о предоставлении льгот», поданным мигрантами, которым разрешен въезд в США в рамках трех программ администрации Байдена.

«В настоящее время информация о мошенничестве и проблемы общественной или национальной безопасности должным образом не регистрируются в судебных системах USCIS», — сказано в служебной записке ведомства.

В документе упоминаются расследования, выявившие тысячи заявок по программе CHNV с «серийными спонсорами», умершими людьми и идентичными адресами. По версии ведомства, некоторых попавших в США мигрантов «проверили не полностью». Возобновить рассмотрение заявок могут после завершения «всестороннего обзора и оценки находящихся в стране иностранцев», въехавших по этим программам.

Как объясняют эксперты, многие въехавшие в США по этим программам, получили временные разрешения на работу и защиту от депортации. Период их действия обычно составляет два года, поэтому иммигранты подают заявления на получение других льгот.

«Это фактически лишает их возможности получить другой юридический статус. Они могут быть выдворены из страны, если правительство лишит их имеющегося статуса», — объяснил бывший ведущий юрист USCIS Линден Мелдед.

Материал дополняется.