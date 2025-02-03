Вильфанд допустил, что 2025 год войдет в тройку самых жарких в истории
2025 год может войти в пятерку или тройку самых жарких на планете, хотя и не установит рекорд. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает «РИА Новости».
«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», — сказал синоптик.
Однако к расчетам серьезно относиться пока не стоит, потому что прогноз уточнят в середине года, отметил он.
По данным Службы по изменению климата Copernicus, 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений: средняя глобальная температура впервые превысила порог в плюс 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем и составила плюс 1,6 градуса.
Наиболее жарким в 2024 году стал июль. А самым жарким днем за всю историю наблюдений — 22 июля.
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