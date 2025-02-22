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Вильфанд рассказал об «удивительном» явлении со снегом в Москве

Уникальное явление наблюдалось в Москве на этой неделе: снег не тает, а сразу испаряется, минуя жидкую фазу, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в течение четверга высота снега на московских метеорологических станциях заметно понизилась: от 2 до 4 см. «Дело в том, что солнечные лучи, попадая на подстилающую поверхность приводят к тому, что снег сразу испаряется, это называется сублимацией», — сказал метеоролог.

Он назвал такое явление удивительным, поскольку температура фиксируется «вполне низкая», однако солнце «уже обладает значительной энергией».

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Фото:Константин Кокошкин / stock.picvario.media

Вильфанд также предупредил, что в ближайшие дни температура воздуха в Московской области опустится до минус 18 градусов, несмотря на то, что еще в начале текущей недели синоптики прогнозировали в столичном регионе потепление к 23 февраля.

«Дело в том, что над европейской территорией очень нестандартная ситуация: располагается гребень высокого давления, который проходит с юго-запада на северо-восток», — пояснил синоптик.

По словам Вильфанда, Москва находится в центре этого антициклона, близко к центру гребня высокого давления, в связи с чем температура
в ближайшие дни составит на 2-4 градуса ниже нормы. Такой прогноз касается текущих выходных и трех последующих дней. Небо над столицей при антициклоне будет малооблачным, отметил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова спрогнозировала оттепель в конце текущей недели. По ее словам, в первой половине недели в столице ожидался небольшой снег, а затем прогнозировалось отсутствие осадков.

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Роман Вильфанд прогноз погоды синоптик Московская область осадки снег
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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