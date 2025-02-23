 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп возмутился выплатами на миллионы долларов людям старше 200 лет

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Миллионы долларов налогоплательщиков США расходуются на выплаты людям, чей возраст в официальных записях превышает 200 лет, заявил президент США Дональд Трамп на конференции консерваторов (CPAC). Трансляцию вел телеканал PBS на YouTube.

«В системе соцобеспечения числятся люди старше 130, 140 и даже 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — сказал Трамп.

Политик отметил, что в реестрах значатся 3,5 млн человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 млн — старше 150 лет и 1039 человек старше 220 лет. «Это тотальное мошенничество, которое процветало при предыдущей администрации», — добавил президент.

Трамп рассказал, что его администрация уже занимается выявлением «фейковых долгожителей» и намерена остановить «разбазаривание денег американских налогоплательщиков».

DOGE рассказал о планах США выделить $10 млн на обрезание в Мозамбике
Политика
Мапуту,&nbsp;Мозамбик

Илон Маск в середине февраля раскритиковал систему соцобеспечения США, заявив, что она может быть «самым крупным мошенничеством в истории страны». Глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) выразил сомнения в работоспособности системы после того, как в базе данных социальных пособий были выявлены получатели социальных выплат старше 150 лет, а также те, чей возраст превышает 200 и даже 300 лет.

Он отметил, что в системе значатся «долгожители», у которых в графе «смерть» пусто, что указывает на нестыковки в базе данных. Бизнесмен сравнил ситуацию с «головоломкой», которая может раскрывать тайны древней цивилизации.

Ранее в феврале Маск высказывал опасения относительно возможного банкротства США, если правительство продолжит неосмотрительное расходование бюджета. Он призвал остановить «мошенничество и расточительство» в государственном финансировании, предупредив, что это может вызвать протесты со стороны различных заинтересованных групп.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Дональд Трамп США социальные выплаты конференция Вашингтон
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп потребовал от Украины «все, что можно получить»
Политика
Трамп предложил губернаторам в США ввести смертную казнь для наркодилеров
Политика
Трамп опроверг информацию о визите в Москву на 9 Мая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 04:05
Экс-чемпион мира заявил о потере Бетербиевым уверенности в бою с БиволомСпорт, 04:03
В Пенсильвании стрелок захватил в больнице заложников и убил полицейскогоОбщество, 04:02
Британия анонсировала «закручивание гаек» и крупнейший пакет санкцийЭкономика, 03:54
Бивол прокомментировал свою победу в реванше с БетербиевымСпорт, 03:33
Бетербиев захотел провести третий бой против Бивола после пораженияСпорт, 03:27
Трамп возмутился выплатами на миллионы долларов людям старше 200 летПолитика, 03:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксуСпорт, 02:53
Реванш Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Онлайн главного боя годаСпорт, 02:52
Реванш Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Онлайн главного боя годаСпорт, 02:52
Летчик погиб при стрельбе на авиабазе в СШАОбщество, 02:48
Трамп увидел шанс завершить конфликт Москвы и Киева «на этой неделе»Политика, 02:34
В Польше заявили о сохранении военного присутствия США при ТрампеПолитика, 02:02
«Вашингтон» забросил восемь шайб «Питтсбургу», но Овечкин очков не набралСпорт, 01:53