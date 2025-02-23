Трамп возмутился выплатами на миллионы долларов людям старше 200 лет

Миллионы долларов налогоплательщиков США расходуются на выплаты людям, чей возраст в официальных записях превышает 200 лет, заявил президент США Дональд Трамп на конференции консерваторов (CPAC). Трансляцию вел телеканал PBS на YouTube.

«В системе соцобеспечения числятся люди старше 130, 140 и даже 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — сказал Трамп.

Политик отметил, что в реестрах значатся 3,5 млн человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 млн — старше 150 лет и 1039 человек старше 220 лет. «Это тотальное мошенничество, которое процветало при предыдущей администрации», — добавил президент.

Трамп рассказал, что его администрация уже занимается выявлением «фейковых долгожителей» и намерена остановить «разбазаривание денег американских налогоплательщиков».

Илон Маск в середине февраля раскритиковал систему соцобеспечения США, заявив, что она может быть «самым крупным мошенничеством в истории страны». Глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) выразил сомнения в работоспособности системы после того, как в базе данных социальных пособий были выявлены получатели социальных выплат старше 150 лет, а также те, чей возраст превышает 200 и даже 300 лет.

Он отметил, что в системе значатся «долгожители», у которых в графе «смерть» пусто, что указывает на нестыковки в базе данных. Бизнесмен сравнил ситуацию с «головоломкой», которая может раскрывать тайны древней цивилизации.

Ранее в феврале Маск высказывал опасения относительно возможного банкротства США, если правительство продолжит неосмотрительное расходование бюджета. Он призвал остановить «мошенничество и расточительство» в государственном финансировании, предупредив, что это может вызвать протесты со стороны различных заинтересованных групп.