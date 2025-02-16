DOGE рассказал о планах США выделить $10 млн на обрезание в Мозамбике

Мапуту, Мозамбик (Фото: Jacek Sopotnicki / imagebroker.com / Global Look Press)

США собирались потратить $10 млн налогоплательщиков на операции мужского обрезания в Мозамбике. О планируемых, но отмененных инициативах рассказала в социальной сети X пресс-служба американского Департамента по государственной эффективности (DOGE), который возглавляет предприниматель Илон Маск.

«$10 млн на «добровольное медицинское обрезание мужчин в Мозамбике», — говорится в посте.

Кроме этого, почти $40 млн власти планировали выделить для Непала — $20 млн на «фискальный федерализм» и $19 млн — на «обсуждение вопросов биоразнообразия».

Среди расходов в публикации приведены также еще около $700 млн на различные инициативы США. В частности, $21 млн — на повышение явки избирателей в Индии, $14 млн — на «социальную сплоченность» в Мали.

Еще до инаугурации президента США Дональда Трампа Маск заявил, что хочет сократить федеральные расходы на $2 трлн. Он также предупреждал, что США могут фактически обанкротиться, если власти не изменят политику в отношении государственного долга страны.

Помимо этого, предприниматель ранее назвал траты на СМИ «неэффективным использованием средств налогоплательщиков». Белый дом сообщил, что DOGE работает над отменой финансирования издания Politico.