DOGE рассказал о планах США выделить $10 млн на обрезание в Мозамбике
США собирались потратить $10 млн налогоплательщиков на операции мужского обрезания в Мозамбике. О планируемых, но отмененных инициативах рассказала в социальной сети X пресс-служба американского Департамента по государственной эффективности (DOGE), который возглавляет предприниматель Илон Маск.
«$10 млн на «добровольное медицинское обрезание мужчин в Мозамбике», — говорится в посте.
Кроме этого, почти $40 млн власти планировали выделить для Непала — $20 млн на «фискальный федерализм» и $19 млн — на «обсуждение вопросов биоразнообразия».
Среди расходов в публикации приведены также еще около $700 млн на различные инициативы США. В частности, $21 млн — на повышение явки избирателей в Индии, $14 млн — на «социальную сплоченность» в Мали.
Еще до инаугурации президента США Дональда Трампа Маск заявил, что хочет сократить федеральные расходы на $2 трлн. Он также предупреждал, что США могут фактически обанкротиться, если власти не изменят политику в отношении государственного долга страны.
Помимо этого, предприниматель ранее назвал траты на СМИ «неэффективным использованием средств налогоплательщиков». Белый дом сообщил, что DOGE работает над отменой финансирования издания Politico.
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