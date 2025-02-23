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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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В Польше заявили о сохранении военного присутствия США при Трампе

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Возвращение Трампа в Белый дом

В Польше исключили возможность уменьшения американского военного присутствия на своей территории. Об этом сообщила канцелярия президента Польши Анджея Дуды в соцсети X после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Нет никаких опасений, что американское присутствие в Польше сократится. Мы постоянно слышим о том, что мы — надежный союзник», — говорится в сообщении.

На пресс-конференции после встречи с американским лидером Дуда сообщил, что президент США подтвердил информацию о том, что США усилят военное присутствие в Польше и помнит, что в Польше будет построен «Форт Трамп», передает польский телеканал Republika.

Строительство американской военной базы под названием «Форт Трамп» обсуждалось еще во время предыдущего президентского срока Трампа. В 2018 году министерство обороны Польши заявило, что присутствие американских военнослужащих необходимо для «сдерживания усилившейся и опасной позиции России».

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Политика
Радослав Сикорский и Кит Келллог во время панельной дискуссии &laquo;Мир через силу: план для Украины&raquo; на Мюнхенской конференции по безопасности, 15 февраля 2025&nbsp;г.

После открытия 13 ноября 2024 года американской базы противоракетной обороны (ПРО) в Редзиково на севере Польши Дуда заявил, что присутствие США на польской территории служит гарантом безопасности Варшавы, несмотря на текущий конфликт на Украине.

В Кремле считают, что новая база представляет угрозу для России и является попыткой сдерживания ее военного потенциала.

Ранее, в октябре 2024 года, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что база в Редзиково будет способна уничтожать в том числе и российские ракеты, и подтвердил, что открытие состоится в ближайшее время.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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