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Chevron $146 (+20,16%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Политика ,  
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Bloomberg допустил отсрочку строительства базы США «Форт Трамп» в Польше
Варшава предложила выделить до $2 млрд на строительство американского военного объекта. В Вашингтоне же пока планируют только увеличить численность воинского контингента на территории европейской страны
Фото: Luke Sharrett / Bloomberg

США пока не планируют начинать строительство военной базы в Польше. Вашингтон намерен увеличить численность американских военнослужащих, которые на ротационной основе находятся в этой стране, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Сейчас в Польше несут службу около 4 тыс. военных из США. Как сообщала газета Rzeczpospolita, контингент может увеличиться до 6 тыс. В Совете нацбезопасности США заявили Bloomberg, что переговоры о статусе американских военных в Польше ведутся, но на данный момент сторонам нечего анонсировать.

Вашингтон и Варшава близки к заключению соглашению о базе, утверждает источник агентства. По его словам, нерешенными остаются технические вопросы, где конкретно разместят военных и какая техника им понадобится. В случае если стороны договорятся, президент США Дональд Трамп может посетить Польшу осенью.

Польский президент Анджей Дуда в шутку назвал будущую базу «Форт Трамп», однако на самом деле власти обеих стран не хотят, чтобы объект официально получил такое название, отметили собеседники агентства.

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С предложением построить американскую военную базу Польша выступила весной 2018 года. Варшава заявила о готовности выделить $1,5–2 млрд на данный объект. Присутствие американских военнослужащих польское Минобороны назвало необходимым для «сдерживания усилившейся и опасной позиции России».

В марте 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс построит в Польше объект для хранения военной техники США. Его стоимость составит $260 млн.

Автор: Константин Нагаев
Теги: американские военные, Польша
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