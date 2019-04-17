Bloomberg допустил отсрочку строительства базы США «Форт Трамп» в Польше

Варшава предложила выделить до $2 млрд на строительство американского военного объекта. В Вашингтоне же пока планируют только увеличить численность воинского контингента на территории европейской страны

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США пока не планируют начинать строительство военной базы в Польше. Вашингтон намерен увеличить численность американских военнослужащих, которые на ротационной основе находятся в этой стране, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Сейчас в Польше несут службу около 4 тыс. военных из США. Как сообщала газета Rzeczpospolita, контингент может увеличиться до 6 тыс. В Совете нацбезопасности США заявили Bloomberg, что переговоры о статусе американских военных в Польше ведутся, но на данный момент сторонам нечего анонсировать.

Вашингтон и Варшава близки к заключению соглашению о базе, утверждает источник агентства. По его словам, нерешенными остаются технические вопросы, где конкретно разместят военных и какая техника им понадобится. В случае если стороны договорятся, президент США Дональд Трамп может посетить Польшу осенью.

Польский президент Анджей Дуда в шутку назвал будущую базу «Форт Трамп», однако на самом деле власти обеих стран не хотят, чтобы объект официально получил такое название, отметили собеседники агентства.