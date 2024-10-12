В Польше заявили о готовности базы США сбивать российские ракеты

Решение о строительстве американской базы ПРО в Польше было принято в 2009 году. Тогда США настаивали, что она необходима для защиты от потенциальной атаки Ирана. Путин называл базу частью ядерного стратегического потенциала США

База ПРО в Редзикове, Польша (Фото: Michal Fludra / Zuma / Global Look Press)

Американская база ПРО в Редзикове на севере Польши сможет заниматься не только уничтожением иранских ракет, угрожающих США, но и российских. Об этом в эфире Radio Rebeliant заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

«В ближайшие недели мы наконец откроем базу антиракетного щита в Редзикове около Слупска. Это та база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами. Я в ходе переговоров добился того, чтобы эти ракеты могли сбивать также российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Сикорский добавил, что Вашингтон «изменил концепцию» в рамках создания этой базы, а ее вскоре торжественно откроют.

Решение о строительстве базы ПРО в Редзиково, расположенном в 200 км от Калининградской области, было принято в 2009 году при президенте США Бараке Обаме. Сама база представляет из себя второй подобный объект в Европе, возведенный в рамках создания системы глобальной ПРО США. Создание базы американские власти объясняли угрозой со стороны Ирана и Северной Кореи. Предполагалось, что на ней будет размещен комплекс Aegis Ashore (наземный вариант корабельной противоракетной системы Aegis) с радиолокационной станцией и тремя пусковыми установками Mk 41, каждая из которых оснащена восемью контейнерами для ракет-перехватчиков семейства Standard Missile 3 (SM-3).

Российские власти неоднократно критиковали США за размещение систем ПРО возле своих границ. При этом на тот момент американский замминистр обороны Роберт Уорк еще в 2016 году говорил, что строящаяся в Польше база ПРО «носит оборонный характер и не направлена против России или на сокращение потенциала сдерживания этой страны». «Мы либо слишком близко, либо слишком далеко, чтобы иметь возможность сбивать российские баллистические ракеты, потенциально направленные на США или другие страны-члены альянса», — настаивал он.

Президент Владимир Путин в ответ заявил, что размещение американских систем ПРО в Европе — это не защита, а наращивание ядерного потенциала. «Если, используя свои возможности в мировых средствах массовой информации, они еще могут ввести кого-то в заблуждение насчет того, что это не угрожает России, или насчет того, что это исключительно оборонительные системы, то присутствующих здесь <...> никто в заблуждение не введет. Ничего подобного, это не оборонительные системы, это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию», — говорил российский лидер.

Тогда же он указал, что подобные действия США являются явным нарушением договора о ракетах средней и малой дальности [ДРСМД], так как пусковые установки, которые будут размещаться в Польше, могут быть использованы для размещения ракет средней и малой дальности. Спустя три года после этих слов сначала США, а затем Россия вышли из договора.