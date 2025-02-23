Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества. Полный текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
В своем обращении президент выразил особые слова поздравления солдатам и офицерам, участвующим в военной операции на Украине, отметив их решимость и отвагу. «Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна», — заявил Путин.
В своем поздравлении Путин подтвердил неизменность стратегического курса на укрепление Вооруженных Сил, повышение их боевых возможностей и социального обеспечения военнослужащих.
В конце декабря 2024 года Путин предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах предков, защищавших родину в разные исторические периоды. Соответствующий указ был подписан 16 января 2025 года.
«Этот год будет посвящен нашим отцам, дедам и прадедам, которые сокрушили нацизм», — подчеркнул Путин.
Прошлый 2024 год в России был объявлен Годом семьи для поддержки государственной политики в области защиты семейных ценностей.
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