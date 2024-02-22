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Расходы россиян перед 23 Февраля превысили уровень прошлого года

«Чек Индекс»: россияне потратили больше денег перед 23 Февраля, чем в 2023 году
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В этом году на подарки, сюрпризы и развлечения накануне Дня защитника Отечества, 23 февраля, россияне потратили больше денег, чем в прошлом. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть у РБК).

По данным аналитиков, средний чек на лотереи и ставки на спорт в период 15–20 февраля достиг 1340 руб., что на 15% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Число покупок выросло на 19%. Средний чек на поход в баню, сауну или спа-центр составил 3140 руб. — на 19% выше показателя прошлого года.

Россияне также больше потратились на подарочные сертификаты — средний чек достиг 2380 руб. (на 31% выше, чем в 2023 году). Чаще, чем в прошлом году (на 11%), покупали абонементы в спортзал, оплачивали услуги гостиниц (на 36%) и турагентств (на 14%). В последнем случае средний чек превысил 56,9 тыс. руб.

Десятая часть россиян сочли 23 февраля обычным выходным
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Также выросли расходы на строительный инвентарь и материалы для ремонта, мужскую парфюмерию, одежду и обувь, смартфоны и наушники.

Специалисты «Чек Индекса» и «Платформы ОФД» отметили, что в 2024 году россияне увеличили траты на категории отдыха и развлечений, как в новогодние праздники. В частности, вырос спрос на семейный отдых за городом, поскольку для части россиян время праздника совпадает с школьными каникулами.

Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли и сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 110 млрд чеков.

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Ранее 10% россиян, опрошенных сервисом SuperJob, назвали 23 февраля обычным выходным днем. За год число приверженцев такой точки зрения снизилось на 4%. Каждый второй респондент счел День защитника Отечества профессиональным праздником бывших и действующих военных. Годом ранее этот показатель составлял 47%.

Впервые 23 Февраля отмечали в 1919 году в честь первой годовщины создания Красной армии. Днем защитника Отечества праздник стал с 1995 года. В связи с его празднованием в 2024 году россиян ожидает три выходных подряд: 23, 24 и 25 февраля. Кроме того, продолжительность рабочего дня или смены 22 февраля сократится на один час.

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Теги
праздники 23 февраля День защитника Отечества расходы
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