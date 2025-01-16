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Политика ,  
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Путин объявил 2025 год в России Годом защитника Отечества

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Соответствующий документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

«Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества», — говорится в указе.

Организация мероприятий возложена на администрацию президента. Ей поручено создать оргкомитет и дирекцию, которые займутся подготовкой и проведением тематических событий в рамках года.

Путин предложил сделать 2025-й Годом защитника Отечества
Политика

Прошедший 2024 год в России Путин объявлял Годом семьи «в целях поддержки семьи и укрепления семейных устоев». В указе глава государства отметил, что инициатива направлена на популяризацию государственной политики в области защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

2023 год в России был Годом педагога и наставника «в целях признания особого статуса педагогических работников, а также осуществляющих наставническую деятельность».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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