Путин объявил 2025 год в России Годом защитника Отечества

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Соответствующий документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

«Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества», — говорится в указе.

Организация мероприятий возложена на администрацию президента. Ей поручено создать оргкомитет и дирекцию, которые займутся подготовкой и проведением тематических событий в рамках года.

Прошедший 2024 год в России Путин объявлял Годом семьи «в целях поддержки семьи и укрепления семейных устоев». В указе глава государства отметил, что инициатива направлена на популяризацию государственной политики в области защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

2023 год в России был Годом педагога и наставника «в целях признания особого статуса педагогических работников, а также осуществляющих наставническую деятельность».