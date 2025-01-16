Путин объявил 2025 год в России Годом защитника Отечества
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Соответствующий документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.
«Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества», — говорится в указе.
Организация мероприятий возложена на администрацию президента. Ей поручено создать оргкомитет и дирекцию, которые займутся подготовкой и проведением тематических событий в рамках года.
Прошедший 2024 год в России Путин объявлял Годом семьи «в целях поддержки семьи и укрепления семейных устоев». В указе глава государства отметил, что инициатива направлена на популяризацию государственной политики в области защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
2023 год в России был Годом педагога и наставника «в целях признания особого статуса педагогических работников, а также осуществляющих наставническую деятельность».
Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа
Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото
Как устроен рынок безалкогольного вина в России и почему он растет
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео
В Москве подешевела аренда недорогого жилья. Причины
В Китае изобрели зарядные станции для электрокаров с рукой-роботом. Фото
Какие китайские машины ржавеют быстрее всего
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов