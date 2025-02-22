Роскачество предупредило о мошенничестве с возвращением Visa и Mastercard

Россиян предупредили о мошенничестве с возвращением Visa и Mastercard

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Мошенники стали рассылать владельцам карт Visa и Mastercard от имени «Сбера» СМС-уведомления о возобновлении полного функционала их карт, включая трансграничные платежи. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Гражданам предлагается пройти ограниченную по времени так называемую валидацию, где мошенники просят пройти по ссылке, ведущей на фейковую страницу банка. Затем мошенники требуют ввести регистрационные данные. Как пояснили в Роскачестве, перейдя по указанной ссылке, пользователь может столкнуться с распространением вредоносного программного обеспечения на своем устройстве.

По данным Роскачества, мошенники используют ситуацию с ограничениями, наложенными на карты Visa и Mastercard в начале 2022 года. Таким образом, неизвестные пытаются обмануть россиян и получить доступ к их личным данным и банковским счетам. Используя механизмы IP-телефонии, мошенники подменяют номера отправителя на (+900) или (+900#), чтобы придать сообщению правдоподобность, пояснили в организации.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества, подобные СМС-рассылки, сообщающие о возобновлении полного функционала карт Visa и Mastercard, являются «банальной фишинговой атакой».

«Необходимо понимать, что на данный момент никакой официальной информации о возобновлении работы Visa и Mastercard нет, следовательно, все новости о возвращении — фейк. Никакие официальные организации, включая Сбербанк или другие банки, не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для «валидации» карт или установки какого-либо программного обеспечения», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в таких случаях мошенники желают завладеть личными данными пользователей, в том числе информацией о банковских картах, логинах, паролях от банковских онлайн-приложений, а также заинтересованы в том, чтобы заставить потенциальную жертву установить на смартфоне вредоносное ПО, позволяющее контролировать его удаленно.

Ранее Банк России раскрыл очередную схему мошенничества, которую злоумышленники применяют для кражи средств у своих жертв. Как заявляют в регуляторе, мошенники используют их виртуальные карты, чтобы впоследствии снять наличными украденные деньги в банкоматах.