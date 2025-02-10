В МВД предупредили о мошенничестве с обновлением аккаунта на «Госуслугах»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Звонки, связанные с обновлением аккаунта на портале «Госуслуги», — это всегда мошенничество, сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Там напомнили, что представители портала никогда не обзванивают пользователей. «Это технически невозможно, так как, по официальному сообщению, порталом в настоящий момент пользуется более 110 млн человек», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что для обзвона всех пользователей потребовались бы около 7,5 тыс. операторов, что экономически и организационно невозможно сделать, поэтому вся официальная информация от «Госуслуг» поступает пользователям только в личный кабинет.

Ранее в МВД сообщили, что для защиты от мошенничества необходимо придерживаться принципа «нулевого доверия».

Граждан призвали не доверять никакой информации без проверки. Специалисты, в частности, советуют не спешить выполнять инструкции от предполагаемых сотрудников финансовых организаций.