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Как защититься от мошенников ,  
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В МВД предупредили о мошенничестве с обновлением аккаунта на «Госуслугах»

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Звонки, связанные с обновлением аккаунта на портале «Госуслуги», — это всегда мошенничество, сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Там напомнили, что представители портала никогда не обзванивают пользователей. «Это технически невозможно, так как, по официальному сообщению, порталом в настоящий момент пользуется более 110 млн человек», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что для обзвона всех пользователей потребовались бы около 7,5 тыс. операторов, что экономически и организационно невозможно сделать, поэтому вся официальная информация от «Госуслуг» поступает пользователям только в личный кабинет.

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Фото:Stanislav71 / Shutterstock

Ранее в МВД сообщили, что для защиты от мошенничества необходимо придерживаться принципа «нулевого доверия».

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Теги
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