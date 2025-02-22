Губернатор сообщил о сбитом у границ Воронежской области дроне

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщает пресс-служба Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил в своем телеграм-канале, что дрон сбили у границ региона. Пострадавших и разрушений нет. «Опасность атаки БПЛА из-за отсутствия угрозы области не объявлялась», — отметил Гусев.

До этого исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силами ПВО была успешно отражена атака БПЛА в Каменске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

Утром в аэропортах Казани и Нижнекамска в целях обеспечения безопасности полетов вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.