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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о сбитом у границ Воронежской области дроне

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщает пресс-служба Минобороны.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил в своем телеграм-канале, что дрон сбили у границ региона. Пострадавших и разрушений нет. «Опасность атаки БПЛА из-за отсутствия угрозы области не объявлялась», — отметил Гусев.

До этого исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силами ПВО была успешно отражена атака БПЛА в Каменске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. 

Силы ПВО за ночь уничтожили 28 дронов ВСУ
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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Утром в аэропортах Казани и Нижнекамска в целях обеспечения безопасности полетов вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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Воронежская область Минобороны дроны атака ПВО
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