В Ростовской области отразили воздушную атаку
Российские военные отразили атаку беспилотников в Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.
Также утром 22 февраля в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки в Каменском районе 17 февраля. Тогда пострадавших и разрушений на земле тоже не было.
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