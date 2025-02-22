В Ростовской области отразили воздушную атаку

Российские военные отразили атаку беспилотников в Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

Также утром 22 февраля в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки в Каменском районе 17 февраля. Тогда пострадавших и разрушений на земле тоже не было.