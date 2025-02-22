 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области отразили воздушную атаку

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные отразили атаку беспилотников в Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

Минобороны сообщило о перехвате 28 дронов над Россией за четыре часа
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Также утром 22 февраля в аэропортах Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки в Каменском районе 17 февраля. Тогда пострадавших и разрушений на земле тоже не было.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Юрий Слюсарь Ростовская область дроны ВСУ
Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате 28 дронов над Россией за четыре часа
Политика
За ночь ПВО сбила четыре дрона над Крымом и Брянской областью
Политика
Над Крымом сбили четыре украинских дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Губернатор сообщил о сбитом у границ Воронежской области дронеПолитика, 08:31
A Haber сообщил о скорых визитах Матвиенко и Лаврова в ТурциюПолитика, 08:27
Вильфанд рассказал об «удивительном» явлении со снегом в МосквеОбщество, 08:06
Reuters узнал об угрозе США отключить Starlink на УкраинеПолитика, 07:55
Четыре человека погибли в аварии в Забайкальском краеОбщество, 07:38
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Новосибирской областиОбщество, 07:25
В Ростовской области отразили воздушную атакуПолитика, 07:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
AP подало в суд на чиновников Белого дома из-за недопуска к ТрампуПолитика, 06:47
Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили полетыПолитика, 06:35
Красный Крест передал Израилю тело погибшей заложницы Шири БибасПолитика, 06:17
Экономист объяснил, почему пенсия в марте будет меньше февральскойОбщество, 06:08
Комик Руслан Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагентаОбщество, 05:22
МВД пояснило, когда в свидетельстве о рождении нужен штамп о гражданствеОбщество, 05:20
Трамп уволил главу Генштаба СШАПолитика, 05:16