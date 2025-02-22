Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Он уточнил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
В российских аэропортах периодически ограничивают прием и отправку рейсов на фоне атак беспилотников.
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