Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

В российских аэропортах периодически ограничивают прием и отправку рейсов на фоне атак беспилотников.

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