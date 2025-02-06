 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО за ночь уничтожили 28 дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны.

Ведомство отмечает, что 13 дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, 8 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть дронов– над территорией Краснодарского края и один — над территорией Астраханской области.

Минобороны отчиталось о сбитых над Азовским морем беспилотниках
Политика
Фото:Артур Лебедев / ТАСС

Ранее администрация Ахтубинского района Астраханской области сообщила о попытке ВСУ атаковать север региона. Власти отметили, что повреждений и пострадавших не было.

Вечером 5 февраля Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ над Азовским морем за час. Там отметили, что ПВО отработала по украинским дронам над акваторией с 19:00 до 20:00 мск.

Читайте РБК в Telegram.

Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года

В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита

Кремль сообщил об оживлении контактов с США

Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет

МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине

РБК запускает винный салон. Расписание

Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Минобороны ВСУ ПВО дроны
Материалы по теме
Власти Астраханской области сообщили об атаке дронов ВСУ
Политика
Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки
Политика
Минобороны отчиталось о сбитых над Азовским морем беспилотниках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24) Инвестиции, 05 фев, 18:15 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48) Инвестиции, 05 фев, 18:15
Более 40 тыс. госслужащих согласились уволиться по предложению ТрампаПолитика, 07:36
Силы ПВО за ночь уничтожили 28 дронов ВСУПолитика, 07:35
Точка невозврата. Почему Китай уже обогнал США по ключевым технологиямPro, 07:01
Каждый пятый поддержанный Фондом кино фильм окупился в прокатеТехнологии и медиа, 07:00
Панама отменила плату за проход судов США через Панамский каналПолитика, 06:55
Власти Астраханской области сообщили об атаке дронов ВСУПолитика, 06:40
Посол заявил о готовности России к «серьезному разговору» по УкраинеПолитика, 06:35
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
«РИА Новости» сообщило о новом деле против оперной певицы МаксаковойПолитика, 06:32
Ростовский губернатор сообщил об отражении воздушной атакиПолитика, 06:26
Аэропорт Волгограда отменил ограничения на полеты спустя почти 8 часовПолитика, 06:16
Конгрессмен-демократ предложил вынести Трампу импичментПолитика, 06:07
Зеленский заявил, что не хотел бы и думать о будущем Украины без СШАПолитика, 06:03
Трамп заявил о желании построить в Белом доме бальный зал за $100 млнПолитика, 05:36
Глава Пентагона заявил о неразрывной связи между США и ИзраилемПолитика, 05:16