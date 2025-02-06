Силы ПВО за ночь уничтожили 28 дронов ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны.
Ведомство отмечает, что 13 дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, 8 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть дронов– над территорией Краснодарского края и один — над территорией Астраханской области.
Ранее администрация Ахтубинского района Астраханской области сообщила о попытке ВСУ атаковать север региона. Власти отметили, что повреждений и пострадавших не было.
Вечером 5 февраля Минобороны сообщило об уничтожении пяти беспилотников ВСУ над Азовским морем за час. Там отметили, что ПВО отработала по украинским дронам над акваторией с 19:00 до 20:00 мск.
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