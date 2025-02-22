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Экономист объяснил, почему пенсия в марте будет меньше февральской

Эксперт Ляшок: пенсия в марте будет меньше февральской из-за доплат за инфляцию

В марте пенсионеры получат пенсию в меньше, чем в феврале. Это произойдет из-за доплат за инфляцию в этом месяце, заявил агентству «Прайм» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По итогам 2024 года инфляция в России составила 9,52%. С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3%, но в конце месяца власти решили увеличить индексацию до 9,5%.

Эксперт уточнил, что доиндексацию на 2,2% назначили с января, поэтому в феврале на счета пенсионеров пришла доплата недополученной месяцем ранее пенсии, и многие получили двойную доплату. Начисление пенсии в марте будет стандартным, добавил Ляшок.

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С 1 февраля 2025 года на 9,5% власти проиндексировали более 40 различных социальных выплат и пособий, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, страховые пенсии, материнский капитал, выплаты Героям Труда и Героям России.

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Пенсия выплаты пенсионеры
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