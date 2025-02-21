Лавров назвал вакханалией шаги Рютте в рамках урегулирования на Украине

Марк Рютте (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Действия генерального секретаря НАТО Марка Рютте в сфере урегулирования конфликта на Украине являются вакханалией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.

По мнению Лаврова, Рютте выступает как «президент мощной державы», а не чиновник, который должен выражать мнение всех членов НАТО.

Генсек Североатлантического альянса призывает Зеленского «стоять на своем» в теме урегулирования конфликта с Россией, отметил глава МИДа. Рютте «не допускает даже намека» на возможность смягчения позиции Киева, добавил Лавров.

«Конечно, это вакханалия. Конечно, этот человек <...> злоупотребляет, грубо нарушает свои функциональные обязанности», — сказал министр иностранных дел.

По словам Лаврова, не все члены НАТО поддерживают позицию Рютте по Украине.

«Далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Украины, далеко не все хотят подчинять работу и НАТО, и Евросоюза «хотелкам» господина Зеленского», — заключил глава российского МИДа.

После телефонной беседы российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Рютте заявил, что Украина должна принимать непосредственное участие во всем, что происходит в ее отношении, в том числе в переговорах об урегулировании. Он также подчеркнул, что НАТО должно убедиться в наличии у Киева максимально сильной переговорной позиции, прежде чем начнется диалог.

Генсек НАТО призвал Европу выдвигать конкретные предложения вместо жалоб на отстранение от переговоров по Украине. Кроме того, уверен Рютте, членам альянса придется увеличить свои расходы на оборону «значительно более 3%» ВВП.