 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров назвал вакханалией шаги Рютте в рамках урегулирования на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Действия генерального секретаря НАТО Марка Рютте в сфере урегулирования конфликта на Украине являются вакханалией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.

По мнению Лаврова, Рютте выступает как «президент мощной державы», а не чиновник, который должен выражать мнение всех членов НАТО.

Генсек Североатлантического альянса призывает Зеленского «стоять на своем» в теме урегулирования конфликта с Россией, отметил глава МИДа. Рютте «не допускает даже намека» на возможность смягчения позиции Киева, добавил Лавров.

«Конечно, это вакханалия. Конечно, этот человек <...> злоупотребляет, грубо нарушает свои функциональные обязанности», — сказал министр иностранных дел.

По словам Лаврова, не все члены НАТО поддерживают позицию Рютте по Украине.

«Далеко не все хотят продолжать тратить деньги на вооружение Украины, далеко не все хотят подчинять работу и НАТО, и Евросоюза «хотелкам» господина Зеленского», — заключил глава российского МИДа.

Рютте решил держать в «тайне» от Путина видение урегулирования на Украине
Политика
Марк Рютте

После телефонной беседы российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Рютте заявил, что Украина должна принимать непосредственное участие во всем, что происходит в ее отношении, в том числе в переговорах об урегулировании. Он также подчеркнул, что НАТО должно убедиться в наличии у Киева максимально сильной переговорной позиции, прежде чем начнется диалог.

Генсек НАТО призвал Европу выдвигать конкретные предложения вместо жалоб на отстранение от переговоров по Украине. Кроме того, уверен Рютте, членам альянса придется увеличить свои расходы на оборону «значительно более 3%» ВВП.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Военная операция на Украине Сергей Лавров Марк Рютте
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марк Рютте фото

Марк Рютте

политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Лавров сообщил о трагикомическом характере выступления Каллас на G20
Политика
Рютте призвал ЕС перестать жаловаться из-за переговоров о мире без него
Политика
Рютте решил держать в «тайне» от Путина видение урегулирования на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 17:55
Путин предложил Газпромбанку поработать с Илоном МаскомПолитика, 23:16
Bloomberg узнал, что Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше ПутинаПолитика, 23:04
Маск заявил, что Украина зашла слишком далекоПолитика, 22:53
Во двор жителя Познани упал топливный резервуар ракеты SpaceXТехнологии и медиа, 22:36
Лавров назвал вакханалией шаги Рютте в рамках урегулирования на УкраинеПолитика, 22:16
Белый дом заявил, что Зеленский скоро подпишет сделку об ископаемыхПолитика, 22:04
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Ак Барс» стал пятым участником плей-офф КХЛСпорт, 21:41
Трамп сравнил переговоры с Путиным и с ЗеленскимПолитика, 21:37
Сын Плющенко занял 14-е место в короткой программе на Мемориале ЖукаСпорт, 21:35
Бербок призвала усилить давление на США после переговоров с РоссиейПолитика, 21:28
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
В Луганске произошел пожар в здании автовокзалаОбщество, 21:10
Reuters сообщил о готовности Москвы отдать часть замороженных $300 млрдПолитика, 21:09