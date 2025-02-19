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Военная операция на Украине ,  
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Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что после встречи он «намного более уверен» в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто. Республиканец выразил уверенность, что российская сторона «хочет что-то сделать и остановить дикое варварство».

«Мы хотим закончить это. Это бессмысленная война», — сказал Трамп, вновь заявив, что при нем бои бы не начались. По мнению президента, военный конфликт можно было бы решить без территориальных потерь еще несколько лет назад.

В то же время республиканец заявил, что его разочаровала позиция Украины. Президент Владимир Зеленский накануне сказал, что Украина не признает итогов этой встречи, а до этого он призывал Запад не вести переговоры без участия Киева.

Переговоры в Саудовской Аравии прошли 19 февраля, Россию на них представили помощник президента Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Москва и Вашингтон договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию и «заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам взаимного геополитического интереса» и «экономических и инвестиционных возможностей», которые появятся после завершения боевых действий, сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс. 

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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