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Политика ,  
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Лавров сообщил о трагикомическом характере выступления Каллас на G20

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Обвинения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в адрес России выглядели трагикомически, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.

Видео беседы министра с журналистами опубликовало «РИА Новости».

Так Лавров ответил на вопрос об «агрессивных» заявлениях Каллас, а также президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Москвы.

«Кая Каллас выступала здесь, на «Двадцатке», с тем же самым набором обвинений, провозглашала некие планы, которые не позволят России занять свое законное место в мире. Ну, наверное, трагикомический элемент в этом во всем присутствует», — сказал министр.

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Лавров также отметил заявление Каллас о России, выглядящей победительницей после переговоров с США в Саудовской Аравии.

«Этот менталитет никуда не исчез. <...> Когда Советский Союз распался, надо было выстраивать новые отношения, (была позиция. — РБК): либо вы с нами (Европой. — РБК), либо против нас», — сказал глава российского МИДа.

Лавров напомнил, что в 2004 году на фоне противостояния Виктора Януковича и Виктора Ющенко в ходе президентской кампании европейские страны призывали Украину сделать выбор в пользу отношений с Россией или с ЕС. Конфронтационный настрой Евросоюза «никуда не делся», подчеркнул министр.

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18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча делегаций США и России. Президент России Владимир Путин назвал целью переговоров «повышение доверия» между странами и подчеркнул, что Россия готова вернуться к обсуждению украинского урегулирования.

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире.

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Сергей Лавров Кая Каллас Евросоюз G20
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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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