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Политика ,  
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Лавров назвал новый баланс сил темой переговоров с США в Эр-Рияде

Сергей Лавров на саммите G20, Йоханнесбург, Южная Африка, 20 февраля 2025 года
Сергей Лавров на саммите G20, Йоханнесбург, Южная Африка, 20 февраля 2025 года (Фото: МИД России)

Россия и США обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на саммите G20 в Йоханнесбурге.

«Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения. Об этом мы тоже говорили с американскими коллегами в Эр-Рияде», — сказал Лавров.

По его словам, стороны согласились в том, что международные отношения нужно выстраивать, основываясь на признании национальных интересов у всех стран.

Он также подчеркнул необходимость опираться на принципы Устава ООН при разрешении геополитических противоречий.

Путин оценил итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
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Переговоры представителей России и США в Эр-Рияде

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые после начала военной операции на Украине переговоры высокопоставленных представителей России и США. Президент России Владимир Путин назвал целью прошедшей встречи «повышение доверия» между Москвой и Вашингтоном.

Украинская делегация на встрече не присутствовала, Киев отказался признавать итоги переговоров в Эр-Рияде.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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