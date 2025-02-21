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Военная операция на Украине ,  
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Орбан заявил об убивающих экономику Европы высоких ценах на энергию

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

В Европе сохранятся высокие цены на энергоносители даже в случае завершения конфликта России и Украины, заявил в интервью Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан. Расшифровку беседы опубликовала пресс-служба венгерского правительства.

Так политик ответил на вопрос о влиянии переговоров России и США в Эр-Рияде на экономику Венгрии и стоимость энергоресурсов.

По словам Орбана, шаги в урегулировании конфликта на Украине дают правительству Венгрии надежду на улучшение экономической ситуации в европейских странах. Однако для снижения стоимости энергоносителей необходимы также меры со стороны Брюсселя, Парижа и Берлина, отметил премьер. Европейские страны не принимают соответствующих решений, подчеркнул Орбан.

Политик напомнил, что осенью 2024 года страны Евросоюза приняли Будапештскую декларацию о повышении своей конкурентоспособности. В документе речь шла о сокращении к середине 2025 года бюрократических процедур и о действиях по снижению цен на энергию.

Европа не сможет прийти к указанным в соглашении целям, уверен Орбан.

«Здесь, в Венгрии, мы продолжаем снижать накладные расходы, но я вижу, что жители Запада не могут идти по этому направлению. Цены на энергоносители в Европе растут, это замедлит и убьет экономику», — заявил венгерский премьер.

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Виктор Орбан

Мирные переговоры по Украине окажут «очень сильное позитивное внешнее влияние» на экономику Венгрии, добавил Орбан. По его словам, страна ежегодно теряет €6,5–7 млрд из-за конфликта Москвы и Киева.

Правительство Венгрии ожидает, «что это изменится», подчеркнул премьер.

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Встреча высокопоставленных делегаций США и России в Эр-Рияде состоялась 18 февраля. Российский президент Владимир Путин высоко оценил итоги встречи и добавил, что «результат есть». Он подчеркнул, что Россия готова вернуться к переговорам по украинскому урегулированию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи в Саудовской Аравии «намного более уверен» в урегулировании между Россией и Украиной.

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Виктор Орбан Венгрия Военная операция на Украине
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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