 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан назвал возможный срок завершения конфликта на Украине

Орбан: конфликт на Украине может быть урегулирован в течение полугода
Сюжет
Военная операция на Украине
Прочная договоренность об урегулировании может быть достигнута в течение полугода, заявил Орбан, отметив действия Трампа. Киев заявлял о расчете завершить конфликт в 2025-м, Москва говорила, что он закончится с достижением целей

Прочная договоренность о прекращении конфликта на Украине может быть достигнута в течение полугода при участии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью Такеру Карлсону.

На вопрос, можно ли ожидать заключения соглашения об урегулировании в ближайшие шесть месяцев, Орбан ответил: «Да. Определенно. Даже раньше. Я так думаю».

Свой прогноз он связал с действиями с президента США Дональда Трампа, с приходом к власти которого активизировалось обсуждение темы переговоров. Трамп заявил, что по итогам телефонного разговора, который состоялся 12 февраля, договорился с Путиным о личной встрече, а также о взаимных визитах.

«Это серьезные люди. Сильные люди добиваются мира, слабые ведут войны. Сейчас у нас сильные лидеры», — заявил Орбан журналисту.

Трамп до переизбрания обещал урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Позднее он дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней на урегулирование конфликта, писала The Wall Street Journal. В Киеве в ответ заявили, что подобных планов урегулирования не существует.

Президент России Владимир Путин, говоря о сроках завершения военной операции, подчеркивал, что «в конечном итоге все встанет на свои места». Военная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей, не раз заявляли власти. В Киеве заявляли о расчете на окончание боевых действий в 2025 году.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Виктор Орбан Венгрия
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Зеленский заявил о шансах на окончание конфликта в 2025 году
Политика
Трамп заявил об ожидании завершения конфликта, а не уступок от России
Политика
Bloomberg описал «кошмарный» для Украины вариант завершения конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Саратовской области объявили угрозу атаки дроновПолитика, 06:22
В Думе рассказали о доплатах к пенсии в зависимости от регионаЭкономика, 06:18
Орбан назвал возможный срок завершения конфликта на УкраинеПолитика, 06:16
Трамп уволил Карин Жан-Пьер из Кеннеди-центраПолитика, 06:01
Проезд по МСД стал платным в определенные часы. Сколько он будет стоитьАвто, 06:00
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4Общество, 05:35
Орбан обвинил Запад в мести ПутинуПолитика, 05:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Армия США прекратила прием на службу трансгендеровПолитика, 04:57
В Москве задержали стрелявшего в таксиста мужчинуОбщество, 04:26
Зеленский оценил шансы «выжить» у Украины без помощи СШАПолитика, 04:13
Силовики пришли с рейдом в отель Savoy, где шла вечеринка с ХакамадойОбщество, 03:54
В аэропорту Домодедово загорелась спецтехникаОбщество, 03:49
Трамп похвалил речь Вэнса в Мюнхене и посоветовал Европе быть осторожнойПолитика, 03:29
NV рассказал о заминке из-за правок Киева в договор с США по ископаемымПолитика, 03:13