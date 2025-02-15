Орбан назвал возможный срок завершения конфликта на Украине
Прочная договоренность о прекращении конфликта на Украине может быть достигнута в течение полугода при участии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью Такеру Карлсону.
На вопрос, можно ли ожидать заключения соглашения об урегулировании в ближайшие шесть месяцев, Орбан ответил: «Да. Определенно. Даже раньше. Я так думаю».
Свой прогноз он связал с действиями с президента США Дональда Трампа, с приходом к власти которого активизировалось обсуждение темы переговоров. Трамп заявил, что по итогам телефонного разговора, который состоялся 12 февраля, договорился с Путиным о личной встрече, а также о взаимных визитах.
«Это серьезные люди. Сильные люди добиваются мира, слабые ведут войны. Сейчас у нас сильные лидеры», — заявил Орбан журналисту.
Трамп до переизбрания обещал урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Позднее он дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней на урегулирование конфликта, писала The Wall Street Journal. В Киеве в ответ заявили, что подобных планов урегулирования не существует.
Президент России Владимир Путин, говоря о сроках завершения военной операции, подчеркивал, что «в конечном итоге все встанет на свои места». Военная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей, не раз заявляли власти. В Киеве заявляли о расчете на окончание боевых действий в 2025 году.
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