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Политика ,  
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Путин и Мирзиёев обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели вопросы укрепления стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Об этом говорится на сайте Кремля и в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Лидеры обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита российского президента в Узбекистан в мае 2024 года, а также выполнение утвержденной ранее «дорожной карты». Особое внимание было уделено динамике роста показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке промышленных кооперационных проектов в регионах.

Стороны отметили активное развитие гуманитарных связей, включая взаимодействие в сферах образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта. Президенты также обменялись мнениями по международной повестке и обсудили график предстоящих встреч.

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В конце января 2025 года министерства обороны России и Узбекистана подписали программу сотрудничества на 2025 год. В рамках документа предусмотрено проведение 50 совместных мероприятий в различных областях деятельности военных ведомств двух стран. Программа рассчитана на долгосрочное стратегическое партнерство в военной сфере и продолжится до 2030 года.

В сентябре 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым двусторонние вопросы, подчеркнув важность невмешательства в дела друг друга. Ранее, в мае 2024 года, президенты двух стран подписали соглашение о строительстве малых атомных электростанций в Узбекистане по российским технологиям.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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