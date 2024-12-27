Узбекистан объявил в розыск двух россиян по делу о покушении на экс-чиновника

Ташкент объявил россиян в розыск по делу о покушении на экс-чиновника

В октябре в Кибрае неизвестные несколько раз стреляли в Range Rover, где, по данным СМИ, находился экс-глава департамента администрации президента Узбекистана. Кадыров назвал вбросом сообщения о причастности Чечни

Фото: interpol.int Фото: interpol.int

Генпрокуратура Узбекистана объявила в международный розыск двух россиян по делу о покушении на убийство экс-главы департамента информационной политики администрации президента страны Комила Алламжонова, сообщила пресс-служба ведомства.

Бислан Расаев и Шамиль Темирханов незаконно въехали в Узбекистан, а затем нелегально выехали из республики, не заявив о преступлении, говорится в сообщении. Они также обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия.

Прокурор заочно обвинил в уголовном преступлении, их заочно арестовали. В сообщении прокуратуры Узбекистана также приводятся ссылки на их страницы на сайте Интерпола. Расаеву 36 лет, Темирханову — 31.

В ночь на 26 октября 2024 года в одном из пригородов Ташкента Кибрае произошла стрельба. Двое неизвестных несколько раз выстрелили в двигавшийся автомобиль Range Rover, а затем скрылись, никто не пострадал. За рулем находился «гражданин С.С», заведено дело о покушении на умышленное убийство, доложила Генпрокуратура Узбекистана. Четверо подозреваемых задержаны.

Источники Gazeta.uz уточнили, что в машине помимо водителя был Алламжонов, который с августа 2023 года до конца сентября 2024-го возглавлял Департамент информационной политики администрации президента. В 2017–2018 годах он также был пресс-секретарем президента Узбекистана.

Комментируя сообщения о причастности Чечни к стрельбе, глава республики Рамзан Кадыров заявил, что они являются провокационным информационным вбросом. Кадыров предложил расценивать такие сообщения как «инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами». В декабре глава Чечни также заявил, что вся ситуация — это «первый тревожный и с виду безобидный звонок о том, что готовится вокруг действующего президента Узбекистана» Шавката Мирзиёева. При этом, уверен он, ситуация похожа на типичный сценарий «цветных революций», который «всегда начинается с небольших конфликтов».