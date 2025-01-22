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Политика ,  
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Россия и Узбекистан подписали программу сотрудничества в военной сфере

Андрей Белоусов и&nbsp;Шухрат Халмухамедов
Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов (Фото: Минобороны России)

Министерства обороны России и Узбекистана заключили план сотрудничества между ведомствами на 2025 год. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.

В частности, принята программа стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном в военной области, рассчитанная на 2026–2030 годы. План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год предусматривает проведение 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.

Документы подписали министры обороны Узбекистана и России Шухрат Халмухамедов и Андрей Белоусов, который накануне прибыл в Ташкент с официальным визитом. В рамках визита в узбекскую столицу министры посетили мемориальный комплекс «Парк Победы» и возложили венки к монументу «Ода стойкости».

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В конце сентября 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым ряд двусторонних вопросов. Дипломаты договорились о невмешательстве стран во внутренние дела друг друга. Встреча прошла на фоне скандала с избитым узбекским школьником, просившим учительницу вести урок на русском языке.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали соглашение, разрешающее строить атомные электростанции малой мощности на территории Узбекистана. Тогда президент России отметил, что протокол о внесении изменений в соглашение от 2018 года, заключенное между странами, открывает возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям.

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Узбекистан Россия военные сотрудничество
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
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