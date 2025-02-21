Стивен Кинг вернулся в соцсеть X и назвал Маска и Трампа «недоумками»

Стивен Кинг (Фото: Christopher Katsarov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Писатель Стивен Кинг, ранее покинувший соцсеть X, вернулся и опубликовал оскорбительный пост в адрес президента Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска.

«Я вернулся! Соскучились?» — написал Кинг. Он также назвал Трампа «недоумком», отметив, что это «вдвойне относится к Илону!».

В ответ Маск написал, что «действительно скучал» по американскому писателю, а второе его сообщение оставил без комментария.

Стивен Кинг неоднократно высказывал нелицеприятные комментарии в адрес Илона Маска и Дональда Трампа через посты в социальной сети. Так, в 2022 году он негативно прокомментировал решение предпринимателя взимать с пользователей X, которая тогда называлась Twitter, $20 за сохранение верификации. «К черту — они должны платить мне. Если это введут, я уйду», — написал тогда Кинг.

Кроме того, в период первого срока президентства Трампа писатель высказывал несогласие с его политикой. В 2019 году Кинг заявил, что президентская администрация страшнее его романов-бестселлеров. Он также выразил недовольство результатами президентских выборов США 2024 года, сравнив демократию с «завлекающим, но хрупким товаром в магазине».

В ноябре 2024 года Кинг объявил об уходе из соцсети X «из-за чрезмерной токсичности» платформы.

«Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной», — написал тогда он.

Весной 2022 года, после начала военной операции на Украине, Кинг отказался продлевать контракт на издание своих книг в России. По итогам 2023-го продажи книг автора в штучном выражении упали на 22% по сравнению с 2022-м. Такие данные привела издательская группы «Эксмо-АСТ».