Финский депутат ЕП заявил, что Трамп дал три недели на капитуляцию Украины

В Европарламенте увидели в Трампе шанс для Европы стать «взрослой»

Фото: Дмитрий Ларин / Shutterstock

Президент США Дональд Трамп дал странам ЕС и НАТО три недели на то, чтобы решить вопрос с капитуляцией Украины, заявил на своей странице в X финский депутат Европарламента Мика Аалтола.

«Соединенные Штаты дали нам три недели на то, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола.

Депутат отметил, что в своей внешней политике Трамп ориентируется на интересы безопасности России как в настоящем, так и в будущем. По его словам, страны ЕС и НАТО должны принять решение в ближайшее время.

«У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», — подчеркнул Аалтола.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 20 февраля заявил, что «вынужденная капитуляция» Украины приведет к поражению всего западного сообщества с непредсказуемыми последствиями. Он подчеркнул, что все должны понимать, к чему приведет подобный исход, отметив важность сохранения единства Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине февраля предложил идею создания вооруженных сил Европы при непосредственном участии Украины. По его мнению, это укрепило бы безопасность континента. Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнение в возможности создания единой европейской армии, уточнив, что это требует осторожности в определениях.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что у Москвы нет агрессивных намерений в отношении Европы. По его словам, западные страны пугают население возможным нападением России и это приводит к обострению ситуации.