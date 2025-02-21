 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Европарламенте увидели в Трампе шанс для Европы стать «взрослой»

Финский депутат ЕП заявил, что Трамп дал три недели на капитуляцию Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ларин / Shutterstock
Фото: Дмитрий Ларин / Shutterstock

Президент США Дональд Трамп дал странам ЕС и НАТО три недели на то, чтобы решить вопрос с капитуляцией Украины, заявил на своей странице в X финский депутат Европарламента Мика Аалтола.

«Соединенные Штаты дали нам три недели на то, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола.

Депутат отметил, что в своей внешней политике Трамп ориентируется на интересы безопасности России как в настоящем, так и в будущем. По его словам, страны ЕС и НАТО должны принять решение в ближайшее время.

«У нас есть три недели, чтобы повзрослеть», — подчеркнул Аалтола.

В Евросоюзе увидели победу России в переговорах с США
Политика
Сергей Лавров

Премьер-министр Польши Дональд Туск 20 февраля заявил, что «вынужденная капитуляция» Украины приведет к поражению всего западного сообщества с непредсказуемыми последствиями. Он подчеркнул, что все должны понимать, к чему приведет подобный исход, отметив важность сохранения единства Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине февраля предложил идею создания вооруженных сил Европы при непосредственном участии Украины. По его мнению, это укрепило бы безопасность континента. Однако министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сомнение в возможности создания единой европейской армии, уточнив, что это требует осторожности в определениях.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что у Москвы нет агрессивных намерений в отношении Европы. По его словам, западные страны пугают население возможным нападением России и это приводит к обострению ситуации.

Читайте РБК в Telegram.

Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео

Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты

Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках

WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Дональд Трамп Военная операция на Украине США Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Почти половина американцев оказались недовольны действиями Трампа
Политика
Уолтц рассказал о «разочаровании» администрации Трампа из-за Зеленского
Политика
Bloomberg не увидел позитивных для Украины перспектив после слов Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 20 фев, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 20 фев, 17:46
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:33
Продавцов на Ozon обяжут платить за возврат товара с «последней мили»Бизнес, 12:32
В Швеции сообщили о новом обрыве кабеля в Балтийском мореПолитика, 12:30
Электротехнический рынок: почему падает параллельный импортОтрасли, 12:26
Кейс: выйти на Avito и продать АЗС за 5 днейPro, 12:26
В Минсельхозе заявили о стабильной ситуации с ценами на хлебЭкономика, 12:24
МЧС объяснило удаленностью создание в монастыре пожарной дружины монаховОбщество, 12:21
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Туск предложил ЕС три варианта действийПолитика, 12:16
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:10
КОНКАКАФ наказала арбитра за автограф Месси после матчаСпорт, 12:10
Доля российского вина в ретейле составила 25%12:07
20 идей маркетинга без денегPro, 12:04
Верховный суд Украины впервые отменил персональные санкции ЗеленскогоПолитика, 12:04
Доллары старого образца не принимают за границей: что с ними делатьИнвестиции, 12:02