 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Туск приравнял «вынужденную капитуляцию» Украины к поражению всего Запада

Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Fot.Tedi / Newspix.Pl / Global Look Press)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что поражение Украины будет также означать и поражение всех стран Запада со всеми вытекающими последствиями. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

«Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями. И пусть никто не делает вид, что не понимает этого», — написал Туск.

Туск сообщил о разрешении Украины на эксгумацию жертв Волынской резни
Политика
Дональд Туск

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский выступил с идеей создания вооруженных сил Европы, в которых принимали бы участие Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам Зеленского, такая инициатива помогла бы укрепить безопасность всего Европейского континента.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVP заявил, что европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы со стороны России. По мнению Сикорского, с этим термином следует быть осторожными, «поскольку люди понимают под ним разные вещи».

«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет», — говорил Сикорский. Министр также отметил, что отстаивал позицию о необходимости для Евросоюза развивать собственные оборонные возможности.

По словам Сикорского, для усиления обороны ЕС у США должен быть национальный компонент и компонент НАТО.

На Украине подтвердили желание заключить с США сделку по ресурсам
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы агрессивных намерений по отношению к странам Европы.

По его словам, власти стран Запада запугивают свое население, утверждая, что российская сторона якобы готовится к нападению. «Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, тут же пугают свое население», — сказал президент России.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M ответила на возможность вернуться в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Польша премьер-министр Дональд Туск Украина
Материалы по теме
Туск поддержал отправку миротворцев на Украину без участия Польши
Политика
Туск ответил на подозрения в госперевороте видео с игрой в пинг-понг
Политика
Туск назвал наилучшие гарантии безопасности для Украины после конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
В Подмосковье мать и дочь из Колумбии осудили за наркоторговлюОбщество, 12:05
Собянин назвал ключевые стройки Москвы на 2025-2026 годаНедвижимость, 12:04
Сборы флагманского бизнеса «Росгосстрах Жизнь» выросли на 71%РБК Компании, 12:00
Австралийская винодельня выпустит вино столетней выдержкиВино, 11:58
«Саван» Дэвида Кроненберга с Венсаном Касселем выйдет в российский прокатLife, 11:53
Таблетка от скуки: зачем офисным работникам курс выживания — Fast CompanyPro, 11:53
В ЦБ число новых дропперов в России оценили в 80 тыс. человек ежемесячноФинансы, 11:51
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Минэнерго: запрет майнинга снизил энергопотребление Сибири на 300 МВтКрипто, 11:48
Россия и Белоруссия проведут учения «Запад-2025» в сентябре 2025 годаПолитика, 11:46
Туск приравнял «вынужденную капитуляцию» Украины к поражению всего ЗападаПолитика, 11:42
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолетОбщество, 11:41
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
В Тбилиси заявили о выгоде «не сидеть в одном поезде» с УкраинойПолитика, 11:38
Руководитель отдела продаж не справляется: дать ему шанс или уволитьPro, 11:35