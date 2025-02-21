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Как защититься от мошенников ,  
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В МВД рассказали о новом способе мошенничества с «похищением» человека

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Как защититься от мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с якобы похищением человека и требованием денег за освобождение «похищенного». Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она привела пример недавнего инцидента, в котором были использованы такие методы.

16-летний житель Москвы стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его продать золотые украшения матери и выехать во Владимирскую область, чтобы передать им деньги. После этого его мать получила сообщение о похищении сына с требованием перевести похитителям 500 тыс. руб., чтобы избежать расправы с ним.

Женщина обратилась в полицию, и сотрудники правоохранительных органов быстро восстановили маршрут передвижений подростка. Вскоре он был найден и возвращен домой. Жизни и здоровью юноши ничего не угрожает, а деньги преступникам он передать не успел, отметила Волк.

Следствием возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 Уголовного кодекса (покушение на преступление и мошенничество).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

МВД России 19 февраля сообщило о распространении нового метода мошенничества, в котором используется тема «безопасных» счетов. Преступники убеждают граждан в ряде регионов страны посетить банк для снятия наличных и установки специального приложения для бесконтактных платежей. Вместе с тем они предлагают установить на смартфон приложение, которое якобы обеспечит безопасность операций, и направляют реквизиты карты, которые туда надо занести. Затем жертву убеждают пополнить карту наличными через банкомат, а приложение — удалить, чтобы скрыть следы преступления.

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Теги
МВД мошенничество похищение человека Ирина Волк
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