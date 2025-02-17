Россиян предупредили о рассылке мошенниками фейковых штрафов

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МВД предупредило о письмах мошенников с информацией о задолженностях из-за просроченных платежей и с угрозами за их неуплату арестом имущества.

«Граждане получают «официальные письма» от ведомств, в которых сообщают о задолженностях и угрожают штрафами и арестом имущества в случае неуплаты», — говорится в материалах ведомства (цитата по ТАСС).

В МВД добавили, что аферисты указывают сумму задолженности и прилагают QR-код или ссылку для перехода к оплате через СБП. Чтобы убедить потенциальную жертву перевести деньги быстрее, они иногда предлагают скидки, действующие «только сейчас и при такой форме оплаты».

В ведомстве подчеркнули, что проверять штрафы стоит только через госуслуги или Федеральную налоговую службу (ФНС).

Ранее ВТБ сообщил, что в январе 2025 года количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, выросло на 50% по сравнению с предыдущим месяцем. Также активно использовались схемы с оплатой доставки.

Кроме того, телефонные мошенники стали включать в свои схемы обмана звонки якобы от сотрудников ФСБ и «повестки с Лубянки», сообщал разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.