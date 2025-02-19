В МВД рассказали о новом способе мошенничества с «безопасными» счетами

В некоторых регионах России мошенники начали использовать новый способ кражи средств с помощью «безопасных» счетов, сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

С помощью методов социальной инженерии аферисты убеждают граждан приехать в отделение банка, чтобы снять наличные деньги со счета. Далее злоумышленники просят установить на смартфон приложение платежной системы для бесконтактной оплаты и внести в него данные банковской карты — ее реквизиты преступники отправляют заранее.

После гражданин пополняет карту аферистов своими наличными средствами, мошенники также просят удалить данные карты из скачанного приложения.

«Такая инструкция позволяет до определенного предела скрывать аномалии, на которые реагируют антифрод системы, так как NFC-платежи и банкоматы — это довольно стандартные действия для владельцев карт», — отметили в МВД.

В ведомстве призвали россиян к бдительности.

Ранее Центробанк составил портрет типичной жертвы кибермошенников. По данным ведомства, в 2024 году обманутыми злоумышленниками чаще всего оказывались работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет, со средним уровнем дохода и средним образованием, которые проживают в городе.

Доля женщин среди пострадавших от мошенников составила 52,6% (годом ранее — 55,5%), мужчин — 47,4%. Наибольший интерес для злоумышленников представляли экономически активные люди, которые часто пользуются банковскими сервисами. Злоумышленники связывались с жертвами по телефону или через СМС (45,6%), в мессенджерах (15,7%) и соцсетях (10,3%). В