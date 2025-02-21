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В Италии потребовали снять с «Евровидения» песню про эспрессо и мафию

Итальянская организация Codacons потребовала снять песню Эстонии с «Евровидения»
Томми Кэш
Томми Кэш (Фото: IMAGO / Martin Pedaja / Global Look Press)

Итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons подала жалобу в Европейский вещательный союз с просьбой убрать песню Эстонии Espresso Macchiato с «Евровидения 2025» из-за стереотипных образов итальянцев. Об этом сообщает Today.it.

Песня Espresso Macchiato была выбрана Эстонией в национальном финале Eesti Laul 2025, рэпер Томми Кэш должен выступить с ней на «Евровидении 2025» в мае. Codacons выразила обеспокоенность тем, что песня оскорбляет Италию и ее граждан, утверждая, что она передает негативный образ страны. В композиции используются такие клише, как любовь к кофе и спагетти, а также упоминаются мафия и показная роскошь, отметили в организации.

Сенатор итальянской правой партии «Лига» Джан Марко Чентинайо выразил недовольство песней, отметив, что исполнителю следует посетить Италию, чтобы увидеть настоящую жизнь населения страны.

«Томми Кэш должен приехать в Италию и посмотреть, как работают хорошие люди, вместо того чтобы писать такие глупые и стереотипные песни», — заявил политик.

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Фото:Александр Нагаец / Shutterstock

Местом проведения «Евровидения 2025» станет швейцарский город Базель. Город был выбран по итогам конкурсного отбора, учитывались его инфраструктура и способность разместить тысячи участников, зрителей и журналистов.

Исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль отметил, что стратегическое расположение Базеля на пересечении европейских дорог делает его идеальным выбором для проведения мероприятия.

Финал «Евровидения 2025» состоится 17 мая в зале Санкт-Якобсхалле, а полуфиналы пройдут 13 и 15 мая. В 2024 году конкурс проходил в Мальме, а победу одержала Швейцария с песней The Code, исполненной певцом Nemo.

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Теги
«Евровидение» Италия Эстония кофе мафия музыка
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