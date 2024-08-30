Организаторы «Евровидения» выбрали город для конкурса 2025 года
«Евровидение-2025» пройдет в швейцарском городе Базель, об этом сообщили организаторы мероприятия.
Город выбрали по итогам конкурсного отбора, учитывали местную инфраструктуру и наличие возможности разместить «тысячи приезжих делегаций», зрителей и журналистов. В финале Базель обошел Женеву.
«Стратегическое расположение Базеля на перекрестке европейских дорог делает его идеальным местом для проведения мероприятия», — заявил исполнительный директор конкурса Мартин Остердаль.
Он подчеркнул, что «Евровидение» спустя почти 70 лет «возвращается на родину»: впервые его повели в 1956 году в Швейцарии.
Финал 69-го конкурса состоится в зале Санкт-Якобсхалле 17 мая. 13 и 15 мая пройдут полуфиналы, уточнили организаторы.
В 2024 году «Евровидение» проходило в городе Мальмё в Швеции. Тогда победила Швейцария. Победу стране принесла песня The Code в исполнении 24-летнего певца Nemo. Прежде страна выигрывала «Евровидение» дважды: на самом первом конкурсе в 1956 году, а затем в 1988 году.
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