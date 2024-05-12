Певец Nemo из Швейцарии стал победителем «Евровидения». Видео
Победителем 68-го конкурса песни «Евровидение» стал швейцарский певец Nemo (Немо Меттлер), исполнивший песню The Code. Он набрал 591 балл.
На втором месте представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim (547 баллов), на третьем — украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria (453 балла). Меньше всех баллов получила Норвегия, она на 25-м месте.
«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Россия с 2022 года не участвует в конкурсе. Российские телеканалы не показывали «Евровидение», а россияне не могли голосовать.
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