 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Певец Nemo из Швейцарии стал победителем «Евровидения». Видео

Певец Nemo из Швейцарии победил на «Евровидении-2024» с песней The Code

Певец Nemo из Швейцарии стал победителем «Евровидения». Видео
Video

Победителем 68-го конкурса песни «Евровидение» стал швейцарский певец Nemo (Немо Меттлер), исполнивший песню The Code. Он набрал 591 балл.

На втором месте представитель Хорватии Марко Пуриши с песней Rim Tim Tagi Dim (547 баллов), на третьем — украинский дуэт рэп-исполнительницы Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria (453 балла). Меньше всех баллов получила Норвегия, она на 25-м месте.

Швейцария победила на «Евровидение-2024»
Общество
Nemo

«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Россия с 2022 года не участвует в конкурсе. Российские телеканалы не показывали «Евровидение», а россияне не могли голосовать.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
«Евровидение» Швейцария
Материалы по теме
Швейцария победила на «Евровидение-2024»
Общество
Захарова оценила «Евровидение-2024» словами «похороны Западной Европы»
Политика
Представительницу Израиля на «Евровидении» внесли в базу «Миротворец»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Певец Nemo из Швейцарии стал победителем «Евровидения». Видео Общество, 11:16
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью архитектора Земцова Общество, 11:06
Закат бизнеса: как основателю распознать и преодолеть кризис в компании Pro, 10:44
Украинские власти рассказали о ходе эвакуации в Харьковской области Политика, 10:26
Помочь циркадным ритмам: нужна ли вам маска для сна — Harvard Health Pro, 10:21
В Варшаве загорелся крупный торговый центр Общество, 10:12
Новое финансовое будущее так и не настало. Почему нас ждет криптозакат Pro, 10:01
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2024 году Инвестиции, 10:00
Маск сравнил работу банковской системы США с правилами игры в «Монополию» Политика, 09:57
«Справедливороссы» отвергли 11 из 26 кандидатур в новое правительство Политика, 09:47
В «Ростехе» осмотрели захваченный военными танк Abrams Политика, 09:38
Как управлять командой, не делая всю работу за всех. Учимся у бизнес-гуру Pro, 09:36
BI сообщил о применении украинской авиацией тактики «дикой ласки» Политика, 09:35
В Коми завели дело о халатности после частичного обрушения дома Общество, 09:22